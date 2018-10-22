  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman pişmanlığı

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman pişmanlığı

Fenerbahçe yönetimi taraftarın gönlünü kazanmak için yaptığı hoca değişikliğinde hata yaptığının en nihayetinde farkına varmış durumda. Ancak geriye dönüş de pek kolay değil.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 10:07 - Güncelleme: 22-10-2018 10:07

Haziran ayında Ali Koç'un başkanlık görevine seçilmesinin ardından, teknik direktörlük konusunda tercihini Aykut Kocaman'dan yana yapmayıp takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Sarı-Lacivertli yönetim şimdi bu kararın pişmanlığını yaşıyor. Birçok flaş transfere rağmen geçen sezon ve bu sezonun istatistiklerine bakıldığında sadece puan değil, birçok istatistikte Cocu'nun takımı sınıfta kalmış durumda.

COCU HEPSİNDE GERİDE!
9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe'de en dramatik istatistik ise atılan gol sayısında. Savunmacı diye eleştiri yağmuruna tutulan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si geçtiğimiz sezon maç başına 2.2 ortalama ile ligin en golcü takımı olurken, 6 gol atan Cocu'nun Feneri'nin gol ortalaması 0.7 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe 9 haftada toplamda 6 gol atarken, Kasımpaşalı Diagne'nin 10 golü bulunuyor. Fenerbahçe bu sezon, puan, gol, şut, isabetli şut, topla oynama, başarılı pas ve kazanılan ikili mücadele gibi kritik öneme sahip tüm istatistiklerde geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

HATANIN HERKES FARKINDA
Fenerbahçe yönetimi taraftarın gönlünü kazanmak için yaptığı hoca değişikliğinde hata yaptığının en nihayetinde farkına varmış durumda. Ancak geriye dönüş de pek kolay değil. Hem maliyet hem de psikolojik etkenler bunu pek mümkün kılmıyor. Fenerbahçe'yi bu sezon yine sıkıntılı günler bekliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'de Aykut Kocaman pişmanlığı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro