Fenerbahçe-Anderlecht maçına İsveç'li hakem

Oku-Anla-Anlat 05 Kasım 2018 13:09 Bir ülkede çok çok fazla Futbol ve Din konuşulmasının ne amacı vardır?Haaa 65-75 Milyon insanı bu sayede uyutuyoruz mu demek istiyorsunuz.Asgari ücret cilası mı oluyor?Haaa o zaman köle ,ırgat ve mürit olmayı kabul etmezler mi diyorsunuz?Yoğun bakımda yatsınlar mı istiyorsunuz?Bilim ve Teknolojiden haberi olmasın mı?