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Fenerbahçe-Anderlecht maçına İsveç'li hakem

Fenerbahçe-Anderlecht maçına İsveç'li hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günün oynanacak Fenerbahçe-Anderlecht maçını İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:50 - Güncelleme: 05-11-2018 12:50

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.

Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 05 Kasım 2018 13:09 Bir ülkede çok çok fazla Futbol ve Din konuşulmasının ne amacı vardır?Haaa 65-75 Milyon insanı bu sayede uyutuyoruz mu demek istiyorsunuz.Asgari ücret cilası mı oluyor?Haaa o zaman köle ,ırgat ve mürit olmayı kabul etmezler mi diyorsunuz?Yoğun bakımda yatsınlar mı istiyorsunuz?Bilim ve Teknolojiden haberi olmasın mı?

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