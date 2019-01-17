Fatih Terim ikna etti: Sana ihtiyacım var gitme

Ozan Kabak'ı 12 milyon euro karşılığında Stuttgart’a satan Galatasaray, genç stoperin boşluğunu eski oyuncusu Semih Kaya'yı Sparta Prag'dan kiralayarak doldurmayı planlarken teknik direktör Fatih Terim'den yıldız futbolcu Belhanda'ya veto geldi.
Suudi Arabistan ekibi El-İttihad’a gitmesi söz konusu olan Younès Belhanda teknik direktör Fatih Terim’le görüştü ve yuvada kaldı.
ZAM YAPILACAK
Bonservisi için 9 milyon avroya kadar çıkılan Faslı oyuncuyu kulüpte tutmak için yaklaşık 4 milyon avro civarındaki yıllık ücretine ayrıca zam yapılacağı ifade edildi.
Bilindiği gibi Terim, Rodrigues’in satışını da istememişti.
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