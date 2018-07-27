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Fatih Erbakan parti kuruyor! 'Erdoğan sonra ben yöneteceğim'...

Fatih Erbakan parti kuruyor! 'Erdoğan sonra ben yöneteceğim'...

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. 30 Eylül'de büyük kongreyi toplayacak Erbakan, "Türkiye'yi Erdoğan'dan sonra ben yöneteceğim" diyecek kadar da iddialı...

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 11:21 - Güncelleme: 27-07-2018 11:45

MUHALEFET kanadı olağanüstü kongre tartışmalarıyla boğuşurken, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan da yeni parti çalışmalarına hız verdi. "Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planladıklarını" ifade eden Erbakan, kendisini, “Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetecek isim” olarak tanımladı.

PARTİ TANITIM STRATEJİSİNİ PAYLAŞTI... Fatih Erbakan da yeni parti çalışmaları için harekete geçti. Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda parti tanıtım stratejilerini takipçileriyle paylaştı. AK Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik pozitif bir söylem dili kullanılması gerektiği kaydedildi. "Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor" denen 'strateji'de yer alan şu ifade dikkati çekti:

'BAYRAĞI ERDOĞAN'DAN DEVRALIYOR'... "AK Parti seçmeni için konseptimiz: Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan yönetecek. Milli Görüş bayrağını Tayyip Erdoğan'dan Fatih Erbakan devralacak. Tayyip Erdoğan büyük iş başardı, hedeflerinin yüzde 20'ini gerçekleştirdi. Geri kalanını Fatih Erbakan gerçekleştirecek."

BÜYÜK KONGRE 30 EYLÜL'DE... Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül’de yapıp Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söylemişti. Erbakan, “Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 12:33 Baban yaşasaydı tayyip şu an kim bilir nerede olurdu

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