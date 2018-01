Fatih Akın kimdir aslen nereli ülkücü babasına bakın

ALMANYA'da doğan Türk yönetmen Fatih Akın ödül aldı. Paramparça filmiyle ödül alan Fatih Akın sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki kimdir bu Fatih Akın?

1973 yılında Hamburg, Almanya'da doğdu. Sürmene asıllı, Alman uyruklu yönetmen. 1994 yılında girdiği Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ( Hochschule für bildende Künste Hamburg veya kısaca HfbK )- Görsel İletişim Bölümü'nden ( Visuelle Kommunikation ) 2000 yılında mezun oldu. Eğitimi esnasında Wüste Film şirketiyle çalışmalara başladı. 1995 yılında ilk kısa filmi, You're the one! / Du bist es! / O Sensin'in yönetmenliğini yaptı. Bu ona Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali’nde izleyici ödülünü getirdi.

Pek çok ödül kazanan 'Getürkt' isimli ikinci kısa filmini 1996 yılında yönetti. İlk uzun metraj denemesi olan Kurz und Schmerzlos / Short Sharp Shock / Kısa ve Acısız'ı 1998 yılında çekti. Film aynı yıl Locarno film festivalinde Bronz Leopar ödülünü, Bavarian Film Ödüllerinde En İyi Genç Yönetmen ödülünü aldı. Diğer bir uzun metrajlı filmi Im Juli (Temmuz'da) de pek çok ödül aldı. Başrolllerini Moritz Bleibtreu ve Chritiane Paul oynamıştır. Bu filmden sonra geniş bütçeli bir film olan ve göçmen kültürünün anlatıldığı Solino'yu çekmiştir.

BERLİN'DE DE ÖDÜL KAZANDI

Fatih Akın, başrollerinde Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Sibel Kekilli ve Birol Ünel'in yer aldığı Duvara Karşı (Head-On) isimli projede hem yönetmen hem de senarist olarak yer aldı. Akın bu filmiyle, Metin Erksan'ın Susuz Yaz'ından 40 yıl sonra Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Türk yönetmen oldu. 2005 yılında Kebab Connection isimli bir filmin senaristliğini, diğer kişilerle beraber, üstlendi. Aynı yıl içerisinde Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul / İstanbul Hatırası adlı İstanbul'un barındırdığı değişik müzikleri ve müzik kültürleri üzerine bir belgeselin yönetmenliğini yapmıştır. Belgeselin anlatımını Almanya'nın ünlü endüstriyel rock gruplarından Einstürzende Neubauten'ın bas gitaristi Alexander Hacke yapmıştır.

Fatih Akın 2004 yılında Monique Akın ile dünyaevine girdi. 2005 yılında Cannes Film Festivali'nde Salma Hayek, Javier Bardem ve Emir Kusturica ile birlikte jüride yer almıştır. Son çektiği film "Yaşamın Kıyısında" Ekim 2007'de Türkiye'de gösterime girmiştir. Fatih Akın Yaşamın Kıyısında filmiyle 27 Mayıs 2007'de Cannes'da en iyi senaryo ödülünü kazandı.

FATİH AKIN'IN MHP'Lİ BABASI ENVER AKIN

Fatih Akın bilindiği üzere The Cut filmini çekmişti. 1915 yılında yaşanan olayların anlatıldığı film Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı. O zamanlar ise Fatih Akın'ın MHP'li babası Enver Akın'ın açıklaması damga vurmuştu. Enver Akın The Cut (Kesik) filmine ilişkin, “Filmi beğendim, 'Türkler gaddar ve katliamcı gösteriliyor' iddiaları yanlış. Filmde katliamcı ve tecavüzcü olarak asker kaçakları ve çeteler gösteriliyor. Sistematik bir katliam yok filmde” dedi.