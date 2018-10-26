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Fanatik Yahudilerden İsrail'deki Filistinlilerin mülklerine ırkçı saldırı

Fanatik Yahudilerden İsrail'deki Filistinlilerin mülklerine ırkçı saldırı

Fanatik Yahudiler İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ederek ırkçı sloganlar yazdı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:09 - Güncelleme: 26-10-2018 14:09

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup fanatik Yahudinin ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile bölgesinde yer alan Yafetu'n Nasıra beldesinde Filistinlilere ait 20 aracın lastiklerini patlattığı ve araçların üzerine "Bedel Ödetme", "intikam” gibi nefret söylemi ve ırkçılık içeren ifadeler yazdıkları kaydedildi.

Yafetu’n Nasıra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin "ırkçı" eylemi kınanarak, "Faşistler gece yarısı Araplara yönelik düşmanca ve ırkçı bir şekilde belde mahallelerinde terör estirmiş, yaklaşık 20 araca zarar vermişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, suçluların bir an önce İsrail polisi tarafından yakalanması ve mahkemeye çıkarılması çağrısı yapıldı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

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Kaynak : AA

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