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Fahrettin Altun açıkladı! O gazeteci sınır dışı edildi

Fahrettin Altun açıkladı! O gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 13:20 - Güncelleme: 17-01-2019 13:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıkladı.

Sınır dışı kararının, Boersma'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." bilgisini verdi.

Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan Türkiye'nin, 2 binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban verdiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle iş birliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda iş birliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz."

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