  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Facianın eşiğinden dönülmüştü: Bakanlıktan açıklama geldi!

Facianın eşiğinden dönülmüştü: Bakanlıktan açıklama geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasında hattın yağışlar nedeniyle hasar gördüğünün demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından tespit edildiği belirtilerek, son anda fark edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 17:51 - Güncelleme: 31-07-2018 17:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasında aşırı yağışların sele dönüşmesi nedeniyle hasar gören demiryolu hattının dün saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Hattın çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tren trafiğine açıldığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı verdiği ifade edildi.

Makinistin dikkati yeni bir tren faciasını önledi!

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün Aydın’ın Kuyucak ile Denizli’nin Sarayköy istasyonları arasındaki kilometre 217 380 ile 190 100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40’ dan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya makinistler fark edip kazayı önledi gibi bir durum söz konusu değildir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Facianın eşiğinden dönülmüştü: Bakanlıktan açıklama geldi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro