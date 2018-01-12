Facebook'tan yaptığı bu paylaşıma tepki yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, sosyal medya hesabından öldürdüğü koruma altındaki kızıl şahinin fotoğrafını paylaşan kadının kimliğinin güvenlik birimleri tarafından tespit edildiği belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından Malatya Şube Müdürlüğü tarafından ismi açıklanmayan kadına 909 TL idari ve 8 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 8 bin 909 TL para cezası uygulandığı açıklandı.



