Fabrikada yangın 10 saat sürdü

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde dün akşam çıkan yangın, bugün sabaha karşı kontrol altına alındı. Tamamen yanan tesis kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait tesiste, dün akşam saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Organize sanayiden toplanan atıkların çimento fabrikaları için yakıta dönüştürüldüğü tesisten yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. 20 itfaiye aracıyla yapılan çalışmalar sonunda yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. 6 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesis tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.