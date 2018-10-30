Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm ve imar barışı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, imar barışına girmeyen yerlerin, kimseyi mağdur etmeden kentsel dönüşüme gireceğini belirterek, şu bilgileri verdi;“İmar barışına girmeyen yerler kentsel dönüşüm olacak. Akşemsettin'de imar Bloklarında ve Karadolap gibi özellikle bu üç bölgede kentsel dönüşüm bölgelerimizi büyükşehir belediyemizle beraber yaptıracağız. Bütün bu alanları düzgün şehirleşme olarak, alt yapısıyla üst yapısıyla kimseyi mağdur etmeden herkesin teşekkürünü alarak modern kent yaşamının gerektirdiği sistemlerde binalar yaptırarak yerinde dönüşüm yaparak oralarda vatandaşlarımızı ikamet ettireceğiz”

Bu bölgelerin kentsel dönüşüm uygulamalarıyla düzeltileceğini ifade eden Başkan Remzi Aydın, "Bundan beş on yıl sonra oralarda tapusuz gecekondu, yeşil alanda kalan binalara rastlamayacağız" dedi.

“Tapusu olmayan binaları yıkmak gibi bir yaklaşımımız yok"

Başkan Remzi Aydın, tapusuz binaların yıkılmayacağını, imar barışının onları koruduğunu söyleyerek,“Tapusu olmayan binaları yıkmak gibi bir yaklaşımımız şu anda yok. İmar barışı onları koruyor. Bizim temel yaklaşımımız şudur. Bu bütün kentsel dönüşüm yaklaşımlarımızda var olan bir prensiptir. Biz bir şekilde evi olan tapulu tapusuz gecekondu bina yeşil alanda ya da konut alanında fark etmez, bütün bu yapıları aslında tavsiye edip daha düzgün bir şekilde dönüştürmek için kentsel dönüşümü teşvik ediyoruz.Biz buna yerinde dönüşüm diyoruz. Örneğin bir mahallede eğer sizin gecekondunuz varsa ve tapunuz yoksa ya da yeşil alanda kalıyorsa biz sizi kentsel dönüşüme sokarız. Sizi mağdur etmeden belli koşullarda daire sahibi yaparız.Ve siz legal bir şekilde yaşamınıza, tapulu mülkünüze devam edersiniz. Yaklaşımımız budur. Dolayısıyla tapusu olmayan vatandaşımız korkmasın. Asla böyle bir şey olmadı bundan sonrada olmayacak. İmar barışı gibi yasal imkanlardan faydalanma imkanı varsa o başvurularını yapsınlar” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında kentsel dönüşümün gereklerine ve amacına değinen Başkan Aydın, depreme hazırlıklı olma, depreme dayanıksız binaların ortadan kaldırılması ve sağlıklı binaların yapılması gerektiğini söyledi.

"Şehrin mimarisine uygun, şehir yapılanmasına uygun modern yaşam alanları oluşturmak için çarpık yapılaşma ortadan kaldırılsın" diyen Başkan Remzi Aydın, “Bütün bu sebepler kentsel dönüşümü zorunlu kılıyor. Sadece deprem riski değil. Yani yıkıntı, çöküntü bölgelere de deprem riski olmasa dahi kentsel dönüşüme sokulması gereken yerler ki buralar daha düzgün yapılarla şekillensin” ifadelerini kullandı.

Rami mahallesiyle ilgili kentsel dönüşüm hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, “Orta vadede Rami mahallesinin de kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Binaların yıkılıp otoparklı, geniş caddeli binalar haline dönüşmesi gerekir. Ama bu ne zaman olur bakacağız” dedi.