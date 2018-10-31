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Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor

Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor

ŞANLIURFALI girişimci Ali Yılmaz'ın, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesiste yetiştirdiği 500 civarında akrepten, Eskişehir'deki bir fabrikada panzehir üretiliyor.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 13:56 - Güncelleme: 31-10-2018 13:56

Merkez Haliliye ilçesinin kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Ali Yılmaz, geçimini Türkiye'de az görülen ve ürkütücü bir iş olan akrep yetiştiriciliğiyle sağlıyor. 

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 3 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Yılmaz, evinin altına yaklaşık 150 metrekarelik tesis kurdu ve 150 akreple işe başladı.

Eline alarak oynuyor
Bugün özel cam fanuslarda 500 civarında akrep besleyen Yılmaz, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alarak oynuyor.

Akrepleri "un kurduyla" besliyor
Hayvanları özel olarak temin ettiği "un kurduyla" besleyen Yılmaz, akrepleri panzehir üretilmesi için belirli periyotlarla Eskişehir'deki anti serum fabrikasına gönderiyor. 

Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri akreplere ilgi duyduğunu söyledi.

Bölgede yetişen akreplerle ilgili araştırma yaptığını anlatan Yılmaz, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kamu ve özel kuruluşlardan destek talep etmesi üzerine bir grup iş kadınıyla ortak çalışmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Emine Sabancı Hanımefendi'nin bana uzatmış olduğu yardım eliyle tesisimi geliştirerek bu aşamaya getirdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üretiyorum. Buradan gönderdiğim hayvanların Eskişehir'de kurulan fabrikada sağımı yapılıyor ve panzehir elde ediliyor. Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de bulunuyor." diye konuştu. 

Ali Yılmaz, akreplerin üzerinde bulunan kabuk tabakasının radyasyon direncinin çok fazla olduğunu belirterek, bu potansiyeli de değerlendirmek istediğini kaydetti.

Atom bombasından etkilenmediler
İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasından sadece akreplerin etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, "Şimdi bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu hedefle yola çıkarak akreplerin kabuklarıyla ne yapabilirim diye düşünüyor ve bu manada girişimcilerin destek ve iş birliklerini bekliyorum." dedi. 

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Kaynak : AA

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