Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

SAMSUN'da ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda bulunan bir apartmanın 7. katında dün akşam saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Burak Avcı'nın evinden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise bildirildi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren polis ve sağlık ekipleri, yatak odasında genci karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde buldu. Avcı'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Burak Avcı'yı aynı evde kalan Mecit S. (36) adlı şahsın öldürdüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan Mecit S., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Mecit S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Mecit S., Burak Avcı'yı erkekliği ile alay ettiği için öldürdüğünü iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mecit S., "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.