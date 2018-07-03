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Etek giymek yasaklandı!

Etek giymek yasaklandı!

İngiltere’de 40 okulun kız öğrencilerine derslere etekle girmeleri yasaklandı. Okul yöneticileri üniformanın değiştirilmesi kararının eşitlik ve ahlak adına alındığını belirterek cinsiyet açısından tarafsız kıyafetin trans öğrencileri hakaretlere karşı koruyacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 09:31 - Güncelleme: 03-07-2018 09:31

İngiltere’de 40 okulun kız öğrencilerine derslere etekle girmelerinin yasaklandığı açıklandı.

İngiliz medyasının haberine göre, artık kız ve erkek öğrenciler pantolon giymek zorunda. Okulların yönetimleri bu uygulamayla transseksüel öğrencileri desteklemeye ve hakaretlere karşı korumaya karar verdi.

"BU YASAĞI ANLAMIYORUM"
Birçok veli bu yeniliğe karşı öfkeli. Whitefield'daki Phillips High School'un öğrencilerinden birinin annesi, "Bize kimse danışmadı bile. Okulun internet sitesine girdim, Eylül 2019'dan itibaren tüm öğrencilerin pantolonla gezmesi gerektiğinin duyurulduğunu gördüm. Kız çocukların etek giyememesi için herhangi ikna edici bir neden göremiyorum. Ne giyeceklerine kendileri karar vermeli. Bu yasağı anlamıyorum" yorumunda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lewes'taki Priory School'un Direktörü, "Üniformanın değiştirilmesi kararı, eşitlik ve ahlak adına alındı. Cinsiyet açısından tarafsız kıyafet, trans öğrencilerimizi hakaretlere karşı koruyacak"diye anlattı.

Geçtiğimiz haziran ayında da Oxfordshire'daki Edge Secondary School'da erkek öğrencilerine derslere etekle gelmelerine izin verildiği bildirilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • dsds 03 Temmuz 2018 09:46 Pantolonun tarafsız kıyafet olduğunu düşünerek bu kararı almış medeniyetin beşiği.. iyi hoş da pantolonun tarafsız kıyafet olduğuna siz mi karar verdiniz? hangi bakış açısıyla verdiniz? bu açıdan bakıldığında bir başka yönetim de şunu diyebilir: "etek tarafsız kıyafettir, herkes etekle gelecek" çok cinsiyetçi bir yaklaşım olmuş..

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