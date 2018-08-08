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Esrarengiz ölümde korkunç detay! Kocası işin aslını anlattı

Esrarengiz ölümde korkunç detay! Kocası işin aslını anlattı

TEKİRDAĞ’da, 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Seren Aydın’ın, tartıştığı eşini odaya kilitledikten sonra balkondan düştüğü ifade edildi. Sara hastası genç kadının "kriz geçirerek mi düştüğü", yoksa "intihar mı ettiği" soruları otopsiden sonra yanıt bulacak.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:09 - Güncelleme: 08-08-2018 10:09

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde, Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A- 15 blokta meydana geldi. Evinin balkonunda bulunan, evli ve 1 çocuk sahibi Seren Aydın, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan düştü.

Genç kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Aydın'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KARI-KOCA TARTIŞMAYA BAŞLADI
Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirlendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A-15 Blok'un 6'ncı katında meydana gelmişti. Ev hanımı olan Seren Aydın, bir fabrikada çalışan 5 yıllık eşi Samet Aydın'a mesaj atarak evde olduğunu söyledi. Evde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle Seren Aydın eşinin üzerine odanın kapısını kilitleyerek balkona çıktı.

BALKONDAN DÜŞTÜ
Ardından da genç kadın, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NÖBET GEÇİRMİŞ OLABİLİR'
Sabah'ta yer alan habere göre; polis, olayla ilgili Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın ifadesine başvurdu. Samet Aydın, "Eşim ile bir sorunumuz yoktu. Kapıyı üzerime kilitledi. Ne olduğunu anlayamadım. Pencereden aşağıdakilere seslenip yardım istedim, evin ve odanın kapısının açılmasını sağladım. Eşim intihar edecek birisi değildi ama sara hastasıydı. Nöbet geçirip aşağıya düşmüş olabilir" dedi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Seren Aydın, dün Silivri'nin Beyciler köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6'ncı kattan atlayarak intihar mı ettiği, yoksa sara krizi geçirip mi düştüğü otopsinin ardından netlik kazanacak.

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