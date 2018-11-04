Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti!

Prof. Dr. İsmail Karakuyu tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayata veda etti.
3 Dönem Kütahya milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakanlığı görevini yürüten 68 yaşındaki Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
2 çocuk babası Karakuyu, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Simav'da toprağa verilecek.
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