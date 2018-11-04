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Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti!

Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti!

Kütahyalı eski bakanlardan Prof. Dr. İsmail Karakuyu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. TBMM'da üç dönem Kütahya milletvekilliği yapan Karakuyu, Sağlık Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 17:25 - Güncelleme: 04-11-2018 18:35

Prof. Dr. İsmail Karakuyu tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayata veda etti.

3 Dönem Kütahya milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakanlığı görevini yürüten 68 yaşındaki Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Karakuyu, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Simav'da toprağa verilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • PROF.DR.İSMAİL KARACAN 04 Kasım 2018 18:18 ALLAH RAHMET ETSİN. NUR İÇİNDE YATSIN. 1993 YILINDA SİMAVA TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİNİ KURMAK İÇİN GELDİĞİMDE BÜYÜK MANEVİ DESTEĞİNİ GÖRMÜŞTÜM. KABRİ CENNET BAHÇESİ OLSUN.AMİN

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