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Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a flaş ceza!

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a flaş ceza!

FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi. Diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itiraz ise reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 18:58 - Güncelleme: 06-07-2018 18:58

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları ve sağlık durumları gerekçesiyle 50'şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz sonuçlandı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şahabettin Harput'a ev hapsi verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, 2016 Ağustos'unda çıkartıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput'un da bulunduğu 27'si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet' suçlarından 10'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13'ü tahliye edildi.

Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu, 60 sanıklı davaya geçen Çarşamba günü devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın, mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve ilerleyen yaşlarını gerekçe göstererek Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın 50'şer bin lira kefalet karşılığı tahliyelerine karar verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara bir üst mahkeme olan Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz ederek, 3 sanığın tekrar tutuklanmasını istedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Şahabettin Harput ve 2 tutuklu sanık dün akşam saatlerinde 50'şer bin TL kefaletin yatırılmasının ardından tahliye edilirken, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Şahabettin Harput ile Ali Kemal Turhan'a ev hapsi verirken, Mehmet Ali Yayıkçı için yapılan itirazı ise reddetti.

Yargılamaya eylül ayında devam edileceği belirtildi.

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