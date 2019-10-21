Eser Karabil kimdir kaç yaşında Diriliş piyangosu vurdu

Eser Karabil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eser Karabil hangi dizilerde oynadı sorusu Diriliş Ertuğrul'a transfer olmasının ardından merak edilidi. 38 yaşındaki oyuncu aslen İzmirli ilk kez Ezel dizisinde oynayan Eser Karabil hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde.

ESER KARABİL KİMDİR: 1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır.

Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

2018 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.