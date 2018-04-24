Eşek sütüne yoğun talep! Litresini 100 liradan satıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan Erol Demircan, eşek sütünün faydalarını öğrenince eşek sütü üretmeye başladı. Demircan, 4 yıl önce 1 eşekle başladığı üretime devam ediyor. Hedefinin eşek çiftliği kurup işleri büyütmek olduğunu belirten Erol

Demircan şunları söyledi: "4 yıl önce bu işe başladım. Şu an sadece Marmaris ve çevresine satış yapabiliyoruz. Çünkü havalar çok sıcak ve uzak yerlere ulaştırmak çok zor. Hedefimiz Türkiye’nin her bölgesine eşek sütü ve eşek sütü peyniri göndermek."

İnsanların yeni yeni eşek sütüne alıştığını belirten Demircan, "İnsanlar eşek sütünü duyunca çekimser kalıyor. Ama bilseler ki eşek sütünün şifa kaynağı olduğunu herkes buna yönelir. Bronşit, astım ve solunum yolu hastalıklarına birebir şifa kaynağı. Eşek sütü kaynatılmadan tüketilmeli. Bu nedenle sağıldıktan hemen sonra tüketilirse faydası daha da artıyor" dedi.

Eşek sütü üretmenin kolay olduğunu belirten Demircan sözlerine şöyle devam etti: "Eşek sütü üretmek kolay. Ancak insanımız fiyatını duyunca tepki gösteriyor. Bir litre eşek sütünün fiyatı 100 lira. Bir inekten günlük 30 litre süt alabilirsiniz ama bir eşekten maksimum yarım litre süt alabilirsiniz. Fiyatı bu nedenle yüksek"  Marmaris çevresine telefonla ve internet üzerinden siparişle hizmet verdiklerini belirten Demircan, ayrıca her Pazar günü Yerel Tohum Temiz Gıda Pazarı'nda da eşek sütü satıldığını ifade etti.

  • Güncel 24 Nisan 2018 09:01
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