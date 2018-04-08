Esed, kimyasal silahla saldırdı!

oğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.



Doğu Guta'daki Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivilin öldüğünü duyurdu.

BİNDEN FAZLA SİVİL HASTANELERE KALDIRILDI



Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu bir sivilin gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mahmut, gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.