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Esad Doğu Guta'ya saldırdı! Onlarca ölü var

Esad Doğu Guta'ya saldırdı! Onlarca ölü var

Beşar Esad yine Doğu Guta'ya saldırdı. Esad rejimine bağlı güçlerin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:38 - Güncelleme: 23-03-2018 09:38

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda, 37 sivil yanarak hayatını kaybetti.  

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçakları yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 37 sivil yanarak yaşamını yitirdi.Rejim ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları nedeniyle bölgedeki siviller sığınaklardan dışarı çıkamıyor.

400 BİN KİŞİ ABLUKA ALTINDA YAŞIYOR: Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle onbinlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.

ESAD SALDIRILARINI ŞİDDETLENDİRDİ

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Moskova yönetiminin garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, son aylarda Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle saldırılarını şiddetlendirdi.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sgfsgsf 23 Mart 2018 10:02 bu aşağılıkla oturup anlaşın diyorlar hala ! kadın çoluk çocukları bombalayacaksın , diri diri yakacaksın. Allah rusyanında esadında belasını versin. amerikanında uşaklarınında belasını versin. müslüman kanı döken kim varsa belasını versin.

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