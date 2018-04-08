Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

ERZİNCAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yılmaz Koç (27) yönetimindeki 24 DE 124 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü kavşağında Oğuzhan Türkeri'nin (21) kullandığı 24 UD 069 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Türkeri'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücüler Koç ve Türkeri ile otomobilde bulunan Miğdat (55), Remziye (52), Merve (13) ve Sinem Çakar (24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.