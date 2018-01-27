Erzincan Süper Loto milyarderini arıyor

Erzincanlı milyoner kim? Herkes Süper Loto'dan 42 buçuk milyon lirayı kazanan talihliyi merak ediyor. Kuponun oynandığı bayi belli ama talihli henüz ortada yok.

Süper Loto'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı ise şimdi merak konusu.