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Ermenistan Başbakanı istifa etti!

Ermenistan Başbakanı istifa etti!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti. Paşinyan'ın istifa kararının ardından yeni başbakan için parlamentoda seçim yapılması gerekiyor. Hiçbir partinin aday çıkarmaması halinde ülkede erken genel seçimlere gidilecek.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 20:20 - Güncelleme: 16-10-2018 20:20

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paşinyan, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, "Bugün Ermenistan Başbakanlığı görevinden istifa ediyorum." dedi.

Ermenistan Parlamentosunda ay başında muhalif partilerin bir araya gelerek erken seçimi engelleyen kararı kabul etmesi üzerine Paşinyan, erken seçimin önünü kapatan karara karşı parlamentonun dağılması için istifasını vereceğini bildirmişti. Paşinyan'ın istifa kararının ardından yeni başbakan için parlamentoda seçim yapılması gerekiyor.

Hiçbir partinin aday çıkarmaması halinde ülkede erken genel seçimlere gidilecek. Paşinyan'ın istifası sonrası eğer herhangi bir partiden başbakan adayı çıkarılırsa, Paşinyan taraftarlarının eylem yapması bekleniyor.

Ermenistan yasalarına göre, parlamentoda yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve ülkede erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor. Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

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