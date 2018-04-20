Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'deki kararda, "TBMM genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulunun bugün 89'uncu birleşiminde karar verildi." ifadesi yer aldı.
TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda söz konusu önerge görüşülmüş, siyasi parti grupları, hükümet ve şahıslar adına konuşmaların ardından yapılan oylamada, 386 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
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