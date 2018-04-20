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Erken seçim bayrak üreticisine bayram ettirdi! 1 milyar lira...

Erken seçim bayrak üreticisine bayram ettirdi! 1 milyar lira...

TÜRKİYE'nin 24 Haziran 2018'de erken seçime gitmesi, bayrak üreticilerini hareketlendirdi. 65 milyon adet bayrak üretilecek pazarda, promosyon ürünleri için 3 vardiya çalışılıp 1 milyar liralık ciro yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:36 - Güncelleme: 20-04-2018 10:36

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı seçim tarihi, bayrak ve promosyon üreticilerinde acil durum etkisi yarattı. 65 gün kalan seçime bayrak ve promosyon ürünleri yetiştirmek için bütün siparişlerini erteleyen firmalar, iplik ve kumaş temini için görüşmeleri hızlandırdı. AK Parti'nin İstanbul teşkilatlarına bayrak üreten Efsane Bayrak'ın yöneticisi Mehmet Veren, seçim için 600 ton bayrak üreteceklerini bunun da parasal karşılığının 12 milyon lira olduğunu söyledi. 

2 AYDA 10 MİLYON BAYRAK ÜRETİMİ... Büyük montanlı bayrak üretimini 5-6 firmanın yaptığına dikkat çeken Veren, "Toplamda 3000 ton bayrak üretimi gerçekleşir. Bu da 65 milyon bayrak anlamına geliyor. Yaratacağı pazar ise 60 milyon lira olur" diye konuştu.

2014'TE AK PARTİ İÇİN 24 MİLYON BAYRAK ÜRETTİK... Şu anda en büyük sıkıntının kumaş ve iplik olduğunun altını çizen Veren, "İmalathanelerin elinde işler olduğu için araya girmekte zorlanıyoruz. Dönemsel ek istihdam yapacağız. Bir şekilde bu duruma çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, 2014 seçimlerinde sadece AK Parti için 23 milyon bayrak ürettiklerini dile getiren ARZ Ajans'ın sahibi Nihat Bahçıvan ise, "2 ayda 10 milyon adet üretim yapmaya hazırlanıyoruz" dedi. 

3 VARDİYA ÇALIŞMA... Promosyon ürünü üretimi yapan firmaların bulunduğu Promotürk Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler ise, promosyon ürünleri için bir ayda adayların görsel ve bilgilerinin netleşmesinin bekleneceğini dolayısıyla 1 ay gibi kısa bir zamanda üretim yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. "Tek vardiyayı 3 vardiyaya çıkaracağız" diyen Güler, şapka, tişört, kalem, bandana, şemsiye ve çikolatadan oluşan promosyon ürünlerinin 1 milyar liralık bir ciro yapacağını ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kasa kasa 20 Nisan 2018 10:49 Haberin birinde de seçim harcırahı için 'partiler kasayı dolduracaklar' demiş.Kasası dolacak tek parti Ak Parti zaten dolu ya yanına ilave kasa koyarlar.

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