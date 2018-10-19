Erkekler nasıl stil sahibi olur?

Günümüzde kadınlar ne kadar modayı takip ediyorsa erkekler de bir o kadar sezonun moda trendlerini takip ediyor. Stil sahibi olmak isteyen erkeklerin sonbahar/kış döneminde hem ayakkabılar da hem de kıyafetlerde renklerle barışık olması gerektiği vurgulanıyor. elmaelma.com'un haberine göre, günümüzde erkeklerin de çeşitli aksesuarların kullanması kişiye özgünlük katıyor.

Sezonun erkek modasından bahseden Kreatif Direktör Tufan İrfan stil sahibi olmak isteyenler için tüyolar verdi.

''Farklılık isteyen erkekler için aşırıya kaçmayan motif- desen uyumu ile maskülenliğini koruyan erkeksi tavırla her ortamda kendinizden söz ettirebilirsiniz. Bu sene kaz ayağı desenli ceketler, buklet ile farklılık yaratırken, antrasit, bordo, haki, hardal ve lacivert gibi renklerle siyaha alternatif arayanlar için de stil çözümleri sunuyor.”

Bu sene sonbahar kış sezonunda kıyafetler ve ayakkabılarda alıştığımız pastel tonların dışına çıkıldığını belirten Tufan İrfan şöyle devam etti:

''Kahve, haki, hardal, siyah, gri ve bordo tonlarla sezona merhaba diyoruz. Koleksiyonlar farklı dokulardan besleniyor. Farklı doku ya da farklı renk kumaşlardan parçalar birleşince muazzam bütünlük ortaya çıkarıyor. Böylece stilinize farklı dokunuşlar yapmış oluyorsunuz.''

Koleksiyonu oluştururken, geçmişten günümüze aktarılan ve her dönem farklı yüzleriyle karşımıza çıkan moda parçalarının, modern şehir erkeğiyle birleştiğini hayal ettiklerini belirten Tufan İrfan, ''Ayakkabı, kravat, çanta, kemer, mendil, kol düğmesi, şal, cüzdan seçimiyle tek bir takım elbiseden iki benzersiz duruş çıkarabilen aksesuarların sahip olduğu güç sizin onları keşfetmenizi bekliyor. Bu sezon dikkat çeken aksesuarlardan paltolarda tercih ettiğimiz kürk detayları ve yaka rozetleri ön planda olmakla birlikte geometrik desenli kaşkol, aynı zamanda deri eldivenler ile tarzınızı küçük dokunuşlarla zenginleştirebilirsiniz” diye konuştu.

Kaynak: elmaelma.com