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Erişkin erkeklerin yüzde 40'ında meme büyümesi görülüyor

Erişkin erkeklerin yüzde 40'ında meme büyümesi görülüyor

ESTETİK, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, kilo, alkol, bazı anti deprasanlar, vücut geliştirme ilaçları ve maddelerinin uzun süre kullanımının erkeklerde meme dokusundaki büyümeyi (jinekomasti) tetiklediğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 23:06 - Güncelleme: 30-01-2018 23:06

ESTETİK, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel,  kilo, alkol, bazı anti deprasanlar, vücut geliştirme ilaçları ve maddelerinin uzun süre kullanımının erkeklerde meme dokusundaki büyümeyi (jinekomasti) tetiklediğini belirterek "Bu tür vakalar erişkin erkelerin yüzde 40'ında görülüyor" dedi. Tuncel, yağlanma artışına bağlı “pseudo-jinekomasti”yi jinekomastiden ayrı tutmak gerektiğine dikkat çekerek "Bu hastalarda meme dokusundan çok yağ doku artışı söz konusudur" diye konuştu.

Erkeklerde meme büyümesi olan jinekomastinin, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Alper Tuncel, jinekomastinin nedenleri ve tedavilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Alper Tuncel, erkeklerin meme dokusundaki büyümeyi alkol, hipertirodizm, kronik karaciğer rahatsızlıkları, bazı antidepresan ilaçlar, vücut geliştirmede kullanılan testosteron türevleri, bazı mide ilaçları, bazı idrar söktürücüler ve kalp ritim bozukluklarında kullanılan kimi ilaçların uzun süre kullanımı gibi faktörlerin tetiklediğine dikkat çekti. Tuncel, bu tür vakaların erişkin erkeklerin yüzde 40’ında görüldüğünü, ancak bunların çoğunun asemptomatik olarak uzun süre kaldığını yaşlı popülasyonda bu oranların yüzde 70’ler seviyesine çıktığını söyledi.

"DAHA ÇOK ERGENLİK SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR"

Meme büyümesi için tedaviye gelen hastaların muayene edildiğini, gerek duyulursa da radyolojik incelemeye alındığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, jinekomastinin, çoğunlukla hormon dengesizleri olmak üzere hormon ilaçları, endokrin kökenli tümörler, testis gelişim bozuklukları gibi nedenleri olduğuna vurgu yaptı. Bu tür rahatsızlıkların ergenlik öncesi de olabileceği ancak daha çok ergenlik sonrasında görüldüğünü dile getiren Tuncel şöyle konuştu: "Büyüme hem tek hem de çift taraflı olabilir. Tek taraflı olanlarda radyolojik inceleme yapmak gerek, çünkü bu hastalarda az da olsa kötü huylu tümörlerin ekarte edilmesi gerekir."

Meme büyümesinin, lazerlipoliz ve meme bezi çıkarılma teknikleri ile tedavi edildiğinin altını çizen Dr.Tuncel, “Bu tedavi yöntemleri memenin muayene bulgularına göre değişir. Meme dokusunda fazla miktarda yağ dokusu mevcut hastalarda lazerlipoliz yöntemi etkilidir. Yağ dokusu fazlalığı ile birlikte meme bezi fazlalığı olan hastalarda ise lazer lipolizile birlikte meme dokusunun çıkarılması gerekir ” dedi.

Yağ ve memenin yanı sıra deri dokusunun da fazla olması halinde derinin de çıkarılacağına dikkat çeken Alper Tuncel, ameliyatın ardından 3 hafta bandaj veya atlet korse uygulandığını söyledi. Dr.Tuncel,  "Hasta operasyon sonrası 1 hafta, 1-3-6 ay ve senelik kontrollere çağırılır. Jinekomastinin estetik müdahale olarak görülmesi nedeniyle, erkekler tedaviye çekinerek yaklaşmaktadır. Ancak bu bireyi psikolojik olarak çok rahatlatıcı bir operasyon, öncesinde tek başına olmadıkça tişört giyemeyen, denize giremeyen bir kişiye özgüven de kazandırıyor" dedi.

ESTETİK, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel,  kilo, alkol, bazı anti deprasanlar, vücut geliştirme ilaçları ve maddelerinin uzun süre kullanımının erkeklerde meme dokusundaki büyümeyi (jinekomasti) tetiklediğini belirterek "Bu tür vakalar erişkin erkelerin yüzde 40'ında görülüyor" dedi. Tuncel, yağlanma artışına bağlı “pseudo-jinekomasti”yi jinekomastiden ayrı tutmak gerektiğine dikkat çekerek "Bu hastalarda meme dokusundan çok yağ doku artışı söz konusudur" diye konuştu.

Erkeklerde meme büyümesi olan jinekomastinin, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Alper Tuncel, jinekomastinin nedenleri ve tedavilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Alper Tuncel, erkeklerin meme dokusundaki büyümeyi alkol, hipertirodizm, kronik karaciğer rahatsızlıkları, bazı antidepresan ilaçlar, vücut geliştirmede kullanılan testosteron türevleri, bazı mide ilaçları, bazı idrar söktürücüler ve kalp ritim bozukluklarında kullanılan kimi ilaçların uzun süre kullanımı gibi faktörlerin tetiklediğine dikkat çekti. Tuncel, bu tür vakaların erişkin erkeklerin yüzde 40’ında görüldüğünü, ancak bunların çoğunun asemptomatik olarak uzun süre kaldığını yaşlı popülasyonda bu oranların yüzde 70’ler seviyesine çıktığını söyledi.

"DAHA ÇOK ERGENLİK SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR"

Meme büyümesi için tedaviye gelen hastaların muayene edildiğini, gerek duyulursa da radyolojik incelemeye alındığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, jinekomastinin, çoğunlukla hormon dengesizleri olmak üzere hormon ilaçları, endokrin kökenli tümörler, testis gelişim bozuklukları gibi nedenleri olduğuna vurgu yaptı. Bu tür rahatsızlıkların ergenlik öncesi de olabileceği ancak daha çok ergenlik sonrasında görüldüğünü dile getiren Tuncel şöyle konuştu: "Büyüme hem tek hem de çift taraflı olabilir. Tek taraflı olanlarda radyolojik inceleme yapmak gerek, çünkü bu hastalarda az da olsa kötü huylu tümörlerin ekarte edilmesi gerekir."

Meme büyümesinin, lazerlipoliz ve meme bezi çıkarılma teknikleri ile tedavi edildiğinin altını çizen Dr.Tuncel, “Bu tedavi yöntemleri memenin muayene bulgularına göre değişir. Meme dokusunda fazla miktarda yağ dokusu mevcut hastalarda lazerlipoliz yöntemi etkilidir. Yağ dokusu fazlalığı ile birlikte meme bezi fazlalığı olan hastalarda ise lazer lipolizile birlikte meme dokusunun çıkarılması gerekir ” dedi.

Yağ ve memenin yanı sıra deri dokusunun da fazla olması halinde derinin de çıkarılacağına dikkat çeken Alper Tuncel, ameliyatın ardından 3 hafta bandaj veya atlet korse uygulandığını söyledi. Dr.Tuncel,  "Hasta operasyon sonrası 1 hafta, 1-3-6 ay ve senelik kontrollere çağırılır. Jinekomastinin estetik müdahale olarak görülmesi nedeniyle, erkekler tedaviye çekinerek yaklaşmaktadır. Ancak bu bireyi psikolojik olarak çok rahatlatıcı bir operasyon, öncesinde tek başına olmadıkça tişört giyemeyen, denize giremeyen bir kişiye özgüven de kazandırıyor" dedi.

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