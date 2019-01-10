Kadrosunu Emre Taşdemir ve Marcao ile güçlendiren Galatasaray'da Fatih Terim'in takımında görmek istemediği Eren Derdiyok'a Süper Lig'den talip çıktı.
1.4 milyon Euro alacağı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Florya'da kadro dışı olan Serdar Aziz'le birlikte antrenman yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.
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