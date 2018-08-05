Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bugün Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya dron ile suikast girişiminde bulunuldu. Maduro'ya dezenlenen suikast girişimi sonrası Erdoğan’ın korumaları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çamlıca Camii ziyareti sırasında korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

ERDOĞAN'DA BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ: Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.