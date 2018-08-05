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Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem!

Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 17:02 - Güncelleme: 05-08-2018 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bugün Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya dron ile suikast girişiminde bulunuldu. Maduro'ya dezenlenen suikast girişimi sonrası Erdoğan’ın korumaları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çamlıca Camii ziyareti sırasında korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

ERDOĞAN'DA BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ: Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • 1ALUCRALI 05 Ağustos 2018 18:17 Hz Ali r.a ın nasıl şehit edildiğini bilmeyen cahiller çıkmış yorum yapıyor. ..Çin seddi nin nerede olduğunu bilmeyen sözüm ona eğitimli kafa ile aynı kafa.

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