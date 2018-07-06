Erdoğan'ın yeni hükümet törenine davet ettiği 2 isim bomba!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü saat 16:00'da TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak... Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreni yapılacak. Saat 18.00'daki bu geçiş töreni bugüne kadar Beştepe'de verilmiş olan en geniş kapsamlı davet olacak. Zira tam 6 bin kişi bu davette yer alacak.

Törene kimler davet edildi? : Törene davet edilenlerin listesi ise büyük bir merak konusu. Yabancı devlet başkanları başta olmak üzere iş dünyasından sanata, bilimden spora kadar bir çok ünlü ismin davetli listesinde olduğu söyleniyor. İşte o listeden 2 isim bugün medyaya düştü.

ABD'den gelecek 2 bomba isim : Davetli listesinde ilk sırada yer alan bu isimler Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar ile Profesör Doktor Murat Günel oldu. İkisi de davet için Amerika'dan özel olarak geliyorlar. Aziz Sancar ve Murat Günel, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen 3 Türk bilim adamından ikisi. Üçüncüsü isim Prof. Serdar Bulun; ABD’nin Northwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Ana Bilim Başkanı.

Bu bilgiyi Star Gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu 'yeni döneme damgasını vurmasını beklediğim en önemli alanın ‘bilim’ olduğunu yazmıştım. Davetliler arasındaki iki isim, bu beklentimi doğrular nitelikte' diyerek verdi.

Aziz Sancar kimdir aslen nereli? : 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Mardin Savur ilçesinde doğan Aziz Sancar, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu. 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar şunları söylemişti:

-“Nobel’in büyük kısmını Türkiye’ye borçluyum çünkü Türkiye bana üstün dereceli bir eğitim verdi. Memlekete hizmet için, Avrupa ve ABD seviyesinde olmak için bilim lazım. Herkesten üstün değiliz ama kimseden de aşağı değiliz. Kendimizle iftihar edelim ki başkası da bize saygı göstersin.”

Prof. Murat Günel kimdir? : Erdoğan'ın Beştepe'deki törenine özel olarak davet edilen Prof. Murat Günel, ‘kanserin şifresini çözen Türk doktor’ diye tanındı. Halen Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Amerikan Tıp Birliği Başkanı. Aslen Ankara doğumlu olan Prof. Murat Günel, İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi mezunu.

Murat Günel şunları söylemişti: “Türkiye’den 20’nin üzerinde üniversite ile çalışıyoruz. Artık bu teknolojileri Türkiye’ye de aktarmanın vakti geldi. Sağlık Bakanlığımızla bu konuları konuşuyoruz.”