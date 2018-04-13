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Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı...

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:21 - Güncelleme: 13-04-2018 08:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren İstasyonu'na geçerek, beraberindeki TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile trene bindi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan, treni Bağderesi İstasyonu'na kadar kullandı. Erdoğan'ın makinist koltuğundayken objektiflere saati takıldı. Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz’un yıl dönümünden bu yana tam 5 aydır kolundan çıkarmadığı saatin hikayesini Vatan Gazetesi yazarı Murat Çelik, 30 Aralık 2017 tarihli yazısında böyle duyurmuştu:

15 TEMMUZ YAZIYOR: "Çelik kordonlu, beyaz kadranlı bir saat…Son Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı’nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstün deki bölümde) kırmızı bir işaret vardı.

“Acaba mı” diye bir an aklıma geldi; doğrudan kendisine sordum:
“Saatinizdeki o kırmızı yazı… Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?”

Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak “Evet” dedi.
Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank’a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi."

24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi.

GÜNDE 520 BİN YOLCU TAŞIYACAK: BAŞKENTRAY Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı. Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 adet karayolu alt ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray’a aktarma yapılacak. Başlangıçta 15 dakikada bir, ardından ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verilecek.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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