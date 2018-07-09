Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak nereli eşi Esra Erdoğan ve çocukları

64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev alan, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, genç yaşına büyük başarılar sığdırdı. 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslen Trabzonludur. Türk iş adamı, siyasetçi olan Berat Albayrak 24 Kasım 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıdır. Babasının adı Sadık Albayrak'dır. Aslen Trabzon'un Of ilçesinin Yenice köyündendir.

Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?

BERAT ALBAYRAK'IN OKUDUĞU OKULLAR; Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonraki yıllarda 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı.

MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra enerji kaynaklarının finansmanı üzerine bir de doktora yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DETAYLARI

1999 yılından itibaren de Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü yaptı. 2006 yılında Türkiye'ye döndü ve Çalık Holding'in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Berat Albayrak, 11 Temmuz 2004 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde evlendi.

2007 yılında 29 yaşındayken Çalık Holding'e (CEO) Genel Müdür olarak görevlendirildi. Aynı zamanda grup içi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Çalık Holding Üst Yöneticisi (CEO) Berat Albayrak 2013 yılı sonu itibari ile bu görevinden ayrıldı.

Bakan Berat Albayrak, 9 Nisan 2014 tarihinde kurduğu BTİ Eğitim Kurumları şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2 Ekim 2014 tarihinde abisi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu ile birlikte “Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nı” kurdu. 2015 yılı Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıra AK Parti milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde milletvekili seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilirken; (MKYK) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerinde de Berat Albayrak seçilerek Parti yönetimine girdi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde yine İstanbul milletvekili seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

BERAT ALBAYRAK'IN EŞİ VE AİLESİ ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli. Ahmet Akif (d. 29 Aralık 2006) ve Mahinur (d.2009) Sadık (d.2015) adında üç erkek çocuğu vardır.