Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan sürpriz KHK yorumu!

haydar haydar 27 Aralık 2017 09:52 Ortada yargılanan yok hiç bir kimse adalete hesap vermiyor mantar biter gibi kanun bitiriyorlar neymiş efendim yargılanan fetöcünün biri yargılanacaksınız diye bağırmışta ondan yapılmış ne menem bir devlet olduk çadır devletimiyiz biz hani nerde demokrasi kime soruldu.Sedat peker höh osmanlı ocakları için çıkarıldı alen beyan ortada lamı cimi yok bu yasa iptal olacak yoksa herkes sokağa çıkarsa ne olur.