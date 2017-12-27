Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan sürpriz KHK yorumu!

KHK ile getirilen sivillere yargı muafiyeti tartışmalarıyla ilgili son açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Bu sabah Suudi Arabistan'a gitmeden önce konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak" dedi.
Habertürk'ten Muahrrem Sarıkaya'nın bugünkü yazısının konusu da çeşitli çevrelerden eleştiri alan düzenlemeydi.
Sarıkaya, "AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin ağırlıklı bölümü de KHK’nın 121’inci maddesinin yazım diline tepkili" ifadesini kullandığı yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum'un görüşlerine yer verdi.
ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI UÇUM: KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR
Uçum'un Sarıkaya'nın aktardığı açıklaması şöyle:
“Burada başlangıç darbe kalkışması (15 Temmuz), bitiş darbenin bastırılmasıdır (16 Temmuz’dur). Metindeki devam terimi de bu başlangıç ile bitiş arasındaki olaylar zincirini ifade ediyor. Bana kalırsa metin açık ve değişmesine ihtiyaç yoktur. Ancak yersiz tartışmaları önlemek, yalan ve çarpıtmaya dayalı siyasi polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen ama lafzı somut tarihle belirgin hale getiren bir küçük değişiklik yapılabilir.”
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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