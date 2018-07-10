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Erdoğan'ı tebrik eden İlhan Kesici CHP'de hedef oldu

Erdoğan'ı tebrik eden İlhan Kesici CHP'de hedef oldu

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği fotoğrafları paylaşarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kesici'nin bu davranışı CHP'de rahatsızlığa yol açtı

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 14:06 - Güncelleme: 10-07-2018 14:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yemin ederek yeni sistemde resmen görevine başladı. CHP'liler yemin sırasında Meclis'te ayağa kalkmadı. Külliye'deki törene davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de davetleri geri çevirdi.

"DEVLETİMİZ VE CUMHURİYETİMİZ İLELEBED PAYİDAR OLSUN"
Twitter hesabından Erdoğan'ın yemin sırasındaki fotoğrafları paylaşan CHP'li vekil şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun."

CHP'LİLER RAHATSIZ
İlhan Kesici'nin bu paylaşımına kısa süre içerisinde CHP'li takipçilerden büyük tepkiler geldi. Takipçiler tebrikten duyulan rahatsızlığını iletti.

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