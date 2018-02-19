Erdoğan'dan ziyaretiyle ilgili çarpıcı sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara İl Kongresinde konuştu. Önceki akşam 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret eden Erdoğan, ziyarette Gündüz ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Erdoğan, 32 yaşındaki vatandaşın 46 kez ameliyat olduğunu, salı günü ise bacağının dizden altının kesileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. İlginç olan şey şu: 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi salı günü bacağının dizden altını kesecekler.

Düşündüm, düşündüm dediler ki başka çare yok. 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurtdışına gönderdik dil tahsili yapıyor.

SALI GÜNÜ 47. OPERASYON

Dedi ki, 'Reisim kararı verdim ve salı günü 47. operasyona gireceğiz. Ne yapalım, bacağımızı kestireceğiz.' Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençliğimiz böyle dimdik ayakta. Üniversitelerdeki arkadaşlarınızdan tutun lisedekilere kadar hepsini kucaklamaya ak çatı altında birlikte yola devam etmeye var mısınız?"

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