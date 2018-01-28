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Erdoğan'dan son dakika açıklama: Burseya birazdan düşecek

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Burseya birazdan düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı açıklamasında bulundu. Erdoğan, "İnşallah, biraz sonra Burseya tepesini düşüreceğiz" dedi. Erdoğan operasyonda verdiğmiz şehit sayısını da açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 12:47 - Güncelleme: 28-01-2018 12:47

AFRİN harekatında şimdiye kadar ÖSO mensuplarıyla birlikte 20 şehit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce komutanla konuştuğunu ve 484 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, günlerdir Mehmetçik ve ÖSO mensuplarının şiddetli çatışmalara girerek almaya çalıştıkları Afrin'deki Burseya Dağı'nın düşmek üzere olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da AK Parti İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. 

Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz. 

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek.

Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de, Tendürek'te F-16 olduk. Tank olduk bitirdik.

Paralel devlet. Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Çorum'da varsa bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansı yapıyorlar. Bugüne kadar beddualarınız tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 13:42 Şehitler başımızın tacı... Onların yeri cennet! Şehidi sen vermedin! Şehidi veren;millet ve anası,babası,bacısı,gardaşı,sevdiği,çağası...

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