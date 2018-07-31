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Erdoğan'dan OHAL sonrası yasal düzenlemeye onay

Erdoğan'dan OHAL sonrası yasal düzenlemeye onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri içeren yasayı onayladı. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. O düzenlemede neler var? İşte ayrıntılar...

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:57 - Güncelleme: 31-07-2018 11:57

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, OHAL sonrası terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren yasayı onayladı.

KAMUDAN İHRAÇLAR 3 YIL DAHA SÜRECEK...  Yasayla OHAL süresince Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecek. Hakkında işlem yapılacak personele savunma hakkı verilecek. Savunma süresi 7 günden az olmayacak. 

İhraç edildikten sonra göreve iade kararı verilen asker, polis ve dışişleri meslek memurları, bakan onayı ile eski kadro ve rütbesine alınmayabilecek. Görevlerine iade edilen emniyet, TSK ve dışişleri mensupları bakan onayı ile araştırmacı kadrosuna atanabilecek.

GÖZALTI SÜRESİ 48 SAAT OLDU... OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi de 48 saate indi. Bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi.  Gözaltı süresi, delillerin toplanmasındaki güçlük ya da dosyanın kapsamlı olması nedeniyle en fazla iki defa uzatılabilecek.

VALİLERİN YETKİLERİ ARTIRILDI... Valilerin yetkileri de artırıldı. Valiler, kamu düzeni ve olağan hayatın bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.

Valiler ayrıca, belirli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6'ncı maddesi de değişti.

Açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

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  • Kürt işçi 31 Temmuz 2018 12:04 Ekonomik Felaket yaşanıyor!... Saray, Temel hak ve özgürlükler yerine derhal masraflarını kısmalı ...

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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