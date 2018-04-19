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Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye dikkat

Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye dikkat

Erken seçim kararının ardından AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı" uyarısında bulunurken Doğu, Güneydoğu ve Trakya'da performansın artırılmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 15:19 - Güncelleme: 19-04-2018 15:19

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan kahvaltıda sadakat vurgusu yaparak "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı" uyarısında bulundu.

Neden seçime gidildiği konusunda milletvekillerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına atıfta bulunarak "Tevafuk, biz de il ve ilçe kongrelerimizi yapmıştık. 79 ilimizin kongresine Başbakan ve ben gittik. En son İstanbul olacaktı" dediği öğrenildi.

CHP DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK: CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi. Erdoğan'ın HDP ile ilgili olarak da "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dediği öğrenildi.

İNMEYENLERİ BİZ İNDİRDİK

Milletvekilleri ve teşkilatların çok iyi çalışması gerektiğini kaydeden Erdoğan'ın "Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti" ifadelerini kullandığı belirtildi. Erdoğan'ın "Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik" dediği öğrenildi.

TRAKYA UYARISI

Erdoğan'ın bir başka uyarısının da Trakya'ya dönük olduğu belirtildi. Erdoğan vekillere, Doğu, Güneydoğu ve Trakya'da performansın artırılması gerektiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR62 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 16:25 erdoğan ve AKP ,HER YERDE SANDIĞA GÖMÜLMELİ.ülke için doğru olan budur.

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