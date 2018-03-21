Erdoğan'dan flaş ittifak açıklaması! Yaptığımız anketler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağına ilişkin soruya 'Devlet Bahçeli ile konuşuyoruz" dedi.

Yapılan anketlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İttifak için yerli ve yabancı anketler çok olumlu' ifadelerini kullandı..