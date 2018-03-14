Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması: Akşama kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'na konuştu. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının 3 bin 444 olduğunu açıklayan Erdoğan, operasyonla ilgili en kritik bir bilgiyi de paylaştı. Erdoğan "Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları: Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz.

Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT'den istifade ediyor.

"TEMENNİ EDERİM AKŞAMA KADAR AFRİN TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR"

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık, temenni ederim akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.

"BUNLAR KAFİR"

"Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir."