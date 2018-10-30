Erdoğan'dan flaş açıklama: Planlarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında partililere hitap etti. Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik açıklama yapan Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.'' dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasınan öne çıkan satır başları:

DANIŞTAY'A ANDIMIZ TEPKİSİ

Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık özellikle “andımız” ile ilgili kararı doğru bulmadığımızı bizzat konunun muhataplarına ifade ettik.

CUMHURİYETİ LAFLA DEĞİL İCRAATLA KUTLUYORUZ

Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek.

MUHALEFETİN RESEPSİYON TEKPİSİNE YANIT

Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak"

BERLİN HAVALİMANI HALA BİTMEDİ

Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler.

TAŞINMA İŞLEMİ YILBAŞINA KADAR SÜRECEK

2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak. Atatürk Havalimanının buraya taşınma işlemi yılbaşına kadar sürecek.

32,4 MİLYAR EURO'LUK EKONOMİK BÜYÜKLÜK KAZANDIRDI

Türkiye hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır. İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar Euro’luk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro…

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ KENDİ TEKELLERİNE ALMAYA ÇALIŞAN BİR KESİM VAR

Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir.

SALON CUMHURİYETÇİSİ GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ

Bu kesim ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bu zihniyetin İstanbul Havalimanı'nın açılışını 29 Ekim'de yapmamızı resepsiyonu havalimanında yapmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap.

KARA ÖNLÜK GİYEN KOCA KOCA ADAMLAR GÖRDÜM

Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bu yana neredeydiniz? Kendilerini trajikomik durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlük giyen, meydanlara dökülen koca koca adamlar gördüm. Bizi eleştireceğim diye saçmalıyorlar. Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü milletimize kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Moğolistan'daki harabe olan yerleri ayağa kaldıran biziz. Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok.

DEAŞ OYUNU

DEAŞ'ın, belli mahfiller tarafından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan elemanları vasıtasıyla adeta hortlatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bölgedeki hedeflere ulaşmak için ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan odak, şimdi bu iğrenç oyunu yeniden sahnelemeye çalışıyor. Ne bölge halkının ne de dünya kamuoyunun bu DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz.

Bir yandan rejimi kışkırtarak, diğer yandan DEAŞ'ı hortlatarak Suriye'yi yeniden kana ve ateşe boğmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

PLANLARIMIZI TAMAMLADIK

Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.''