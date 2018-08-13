Erdoğan'dan dolar operasyonuyla ilgili flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10.Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı'nın piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili de önemli bir uyarısı vardı. 'Bu atakların farklı versiyonlarına hazır olmalıyız' dedi. Yaşananların krizle ilgilisi olmadığını söyleyen Erdoğan 'çeşitli planlarımız var' diyerek piyasalara mesaj gönderdi. Bu mücadeleden çıkış yolunun ise ezberleri bozmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump da vardı. 'İstediğin kadar Başkan ol' diyen Erdoğan, ticari yaptırım kararıyla ilgili 'Ben yaptım oldu diyemezsin' sözleriyle Trump'ı sert eleştirdi. Türkiye'nin Gezi olaylarından bu yana ekonomik yönden kuşatma altına alınmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Kararlılık vurgusu yapan Erdoğan 'Kalıpları aşmak, ezberleri bozmak zorundayız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Bunun başka çıkışı yok. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SALDIRI DEVAM EDECEK, FARKLI VERSİYONLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.

"KURULAN OYUNLARI DEŞİFRE ETTİK"

Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara maruz kalmamızın sebebi milli menfaatler konusunda tavizsiz tutum takınmamızdır. Göreve geldiğimiz andan beri milletin emanetini namusumuz bilip üzerine gölge düşürmedik. Siyasetin yeniden vesayetin emrine girmesine izin vermedik. Toplumsal çatışma senaryolarını milletimizle sırt sırta vererek engelledik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları deşifre edip önüne geçtik. Suriye’de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik.

İSTEDİĞİN KADAR BAŞKAN OL

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temelinin olmadığını, ülkemize saldırı niteliği taşıdığı herkesin tespitidir. Dünya Ticaret Örgütü var, atılan adımların bu örgütün umdeleriyle alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin.

YAŞADIKLARIMIZIN KRİZLE İLGİSİ YOK

Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bizim bunlara eyvallah dememiz mümkün değildir. Yaşadıklarımızın krizlerle ilgisi yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız.

ÇEŞİTLİ PLANLARIMZ VAR

Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok.

RAHAT OLUN

Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır. Bu konuda rahat olun. Ülke olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermedik.

SOSYAL MEDYADAN MANİPÜLASYON: BUNLAR İHANET ŞEBEKESİ

Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı da yargımız tedbirlerini almıştır, üzerine gidiyor. Sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunlar ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz.

"AMAÇLARI BAĞCININ DİŞLERİNİ DÖKMEK, CİĞERİNİ SÖKMEK"

Türkiye'yi milyonların umudu haline biz getirdik. Ülkemize yönelik artan saldırıların hedefi asla şahıslar, partiler, kurumlar değildir. Her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin gerekçesi yoktur. Burada amaç bağcıyı dövmek, bağcının dişlerini dökmek, ciğerini sökmektir. Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçirmektir. Hangi bahane ile yapılırsa yapılsın operasyonun gerçek hedefi budur.

EZBERLERİ BOZMAK ZORUNDAYIZ

Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız milletimizin desteğiyle mümkündür. Kalıpları aşmak, ezberleri bozmak zorundayız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Bunun başka çıkışı yok. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.

Hukuk namına hukuksuzlukları bize kimse dayatamaz. Bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle "Yurtta sulh cihanda sulh" temel prensibimizdir. Devletlerin başarısının sırrı savaşa hazır olmaktır. Biz hazırız, her şeyimizle hazırız. "