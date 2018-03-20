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Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!

Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Nurettin Yıldız'ın kadınlarla ilgili açıklamalarıyla ilgili Diyanet'i eleştirdi. Erdoğan Yıldız'ın sözleri karşısında suskun kalan Diyanet'e; "Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı" diyerek eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 12:51 - Güncelleme: 20-03-2018 12:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

Erdoğan AK Parti grup toplantısında bu konuyu tekrar gündeme getirerek ilahiyatçıların toplumda tepki gören ifadelerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermede bulundu.

Erdoğan "Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı. Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda sorumsuzluklara rıza göstermedik" dedi.

SLAM ADINA BİR KAZANCA DÖNÜŞECEKTİR

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: “(Bazı ilahiyatçıların açıklamaları) Yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik.

BU TARTIŞMA BİZİM İŞİMİZ OLMAMALIYDI

Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı. Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda sorumsuzluklara rıza göstermedik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 13:20 İyi diyon da, sen start vermeden kimse ağzını açamaz ki.

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