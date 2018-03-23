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Erdoğan'dan çok sert sözler! Bu alçaklar...

Erdoğan'dan çok sert sözler! Bu alçaklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Diyarbakır'da halka çektirdiklerini anlattı. Erdoğan, "Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 16:40 - Güncelleme: 23-03-2018 16:40

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde gençlerin, "Reis bizi Menbiç'e götür" sloganlarına "Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz" cevabını verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlaması ile beraber sokaklara koşan, tanklara toplara karşı koyan her bir Güngörenli kardeşime de buradan şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Türk milletine pranga vuracak, diz çöktürecek, korkutacak hiçbir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler.

"KÜSMEK, DARILMAK GİBİ BİR MAZERET OLAMAZ"

Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız.

7 Haziran seçimleri, en ufak bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini göstermiştir. Darbeci zihniyetin nasıl hortladığını, bir takım çevrelerin nasıl yeniden dizayn havasına girdiklerini çok iyi gördük.

O günlerde kararlı bir şekilde durmasaydık, ülkemizin çok ciddi sıkıntılarla nasıl yüz yüze bırakılacağını gördük."

KONGRE ÖNCESİ ÇOK SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez" dedi.

Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Güngören'de  kendisini bekleyenlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakilerde doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi?

"KOLLARINI KESTİK"

İşte geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • hımm 23 Mart 2018 18:34 Allah senin gibi sevgili kullarını dünyada tutmasa keşke.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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