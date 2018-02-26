Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar... Süleyman Soylu istifa mı ediyor?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrike gezisine çıkmadan önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin konularda çarpıcı açıklamalar yaptı... Suriye'deki ateşkes kararını değerlendiren Erdoğan, Salih Müslim'in iadesiyle igili "Gerekli görüşmeler yapılıyor" dedi...

Süleyman Soylu'nun istifa edeceği iddiası sorulan Erdoğan, "Ahlaksız trollerce yapılan şey bizi rahatsız etmektedir. Trabzon konuşmasında duygusal birşeyler söyledi. Ben de kendisiyle konuştum. Trollerin dediği gibi kabine revizyonu asla söz konusu değil. Arkadaşımızın görevden alınması asla söz konusu değil... Bunlar trollerin uydurmaları... Türkiye'yi troller idare etmeyecek, Türkiye'yi biz idare ediyoruz, idare etmeye devam edeceğiz..."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

CUMHURBAŞKANI SEVİYESİNDE İLK RESMİ ZİYARET

- Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.

-İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

- FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da bulunduğunu görüyoruz. Örgütün tasfiyesine dair adım atan ilk ülkeler de Afrika kıtasındadır. Birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı Maarif Vakfımıza devretti. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Güvenlik alanında, işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir önemli konu olacaktır.