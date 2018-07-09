Erdoğan'dan 'başkanım mı diyeceğiz' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Erdoğan'ın görevine başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yürürlüğe girdi.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL BAŞKAN ERDOĞAN
Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?'' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi.
Dolayısıyla artık cumhurbaşkanı yok başkan var. Erdoğan'a hitap edilirken artık başkan hitap edilecek. Başkanın görev ve yetkileri dikkate alındığında başkanlık sistemine geçilmiş oldu.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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