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Erdoğan'a soru soran o gazetecinin Can Dündar ile bağlantısı!

Erdoğan'a soru soran o gazetecinin Can Dündar ile bağlantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa ziyareti sırasında basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Türkiye'ye iftira atan gazeteciye Erdoğan büyük tepki gösterdi. O gazetecinin Can Dündar ve bazı FETÖ'cü isimlerle olan ilişkisi de dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 21:58 - Güncelleme: 05-01-2018 21:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da kendisine "DEAŞ'la pazarlık yaptınız mı?" ve "Suriye'ye silah gönderdiğiniz için pişman mısınız?" diye soran Fransız gazeteciye tepki göstermişti. Erdoğan "Kim silah göndermiş? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun!" diyerek o gazeteciyi fırçalamıştı. İşte o gazetecinin kim olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre Erdoğan, FETÖ'cü diye tepki göstermekte haklıymış.

‘Türkiye’nin DEAŞ’a silah gönderdiği’ iftirasını atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran Fransız Canal Plus televizyonunun provokatör muhabiri Laurent Richard'ın,  firari Can Dündar'ın 'MİT TIR'ları' haberini başka ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.

Ayrıca çok sayıda FETÖ'cü ile de sosyal medya hesabı Twitter'dan iletişim halinde olduğu anlaşıldı.

FETÖ'CÜLERİN ARKADAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'MİT TIR'ları" ile ilgili soruyu soran Richard'ın FETÖ firarileri ve tetikçileriyle sosyal medya hesabı Twitter'da takipleştiği görüldü.İşte o isimler:

Erdoğan'dan Fransız gazeteciye tarihi ayar! FETÖ'nün ağzıyla...

 

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