Erdoğan ve Putin zirve sonrası tekrar görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, zirve sonrasında Vahdettin Köşkü'nden ayrılmasının ardından Erdoğan ile Putin bir araya geldi.

Kısa süreli görüşme sonrasında iki lider köşkten ayrıldı.