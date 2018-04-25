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Erdoğan uyum yasasını onayladı! YSK'dan açıklama geldi

Erdoğan uyum yasasını onayladı! YSK'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 20:26 - Güncelleme: 25-04-2018 20:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak.

YSK'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 maddelik uyum yasasını kabul etti. Gelişme sonrası YSK Başkanı Sadi Güven'den "Seçim takvimini yarın ilan etmeyi planlıyoruz." açıklaması geldi.

Hatırlanacağı gibi 22 Nisan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 21:08 Cumhurbaşkanı seçim sürecinde görevini bırakmalı..... AKP Genel Başkanı olmalı . Altında devletin uçakları, helikopterleri, lüks araçlar ile seçim olmaz!…

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